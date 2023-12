Shanghai Kaibao Pharmaceutical Aktie: Am Scheideweg

Shanghai Kaibao Pharmaceutical verteilt eine Dividende von 0,86 %, was 0,61 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 %. Der Ertrag ist daher nur leicht niedriger und wird als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 22,99 %, was 24,99 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt im Durchschnitt 0,17 %, und Shanghai Kaibao Pharmaceutical übertrifft diesen Wert um 22,82 %. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 55,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 47,81 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Kaibao Pharmaceutical in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.