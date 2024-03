Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development im Check!

Die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 11,57 CNH erreicht, was +0,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt die Aktie in den letzten 200 Tagen -2,12 Prozent unter dem GD200, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,07 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 60,77 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv, da hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale festgestellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.