Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,39 CNH sich um -14,06 Prozent vom GD200 (12,09 CNH) entfernt hat. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 11,07 CNH. Das bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,14 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert zusätzliche Einblicke in die Bewertung der Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,62 Punkten, was bedeutet, dass die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie hierfür ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was sich auch in den Kommentaren und Diskussionen widerspiegelt. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Allerdings zeigen die Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend muss die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development hinsichtlich der Stimmungslage als "Gut" und auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht" eingestuft werden.