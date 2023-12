Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Aktie: Der weitere Knall!

Die Diskussionen rund um Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development auf sozialen Medien geben ein klares Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zudem wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, wovon 0 als gut und 8 als schlecht bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,91 CNH liegt (-17,55 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,82 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,41 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development liegt bei 94,12, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 70 und wird ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung der Kategorie als "Schlecht" führt.