Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,89 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,46 CNH, was einem Unterschied von +4,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 10,9 CNH liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Bewertung und ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich geändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.