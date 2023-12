Shanghai Jinfeng Wine im Check!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was darauf hindeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Jinfeng Wine unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Shanghai Jinfeng Wine-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 68, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48,08 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurden in den sozialen Medien keine eindeutigen Veränderungen in der Kommunikation über Shanghai Jinfeng Wine festgestellt. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shanghai Jinfeng Wine diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Jinfeng Wine in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,41 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um -6,46 Prozent gefallen, wodurch eine Outperformance von +8,87 Prozent für Shanghai Jinfeng Wine im Branchenvergleich festgestellt wurde. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,57 Prozent im letzten Jahr, und Shanghai Jinfeng Wine übertraf diesen Durchschnittswert um 8,98 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.