Shanghai Jinfeng Wine Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs der Shanghai Jinfeng Wine-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,7 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite damit um 1,22 Prozent über dem Durchschnitt (-10,92 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Getränke" beträgt -10,71 Prozent, wobei Shanghai Jinfeng Wine aktuell um 1,01 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Shanghai Jinfeng Wine auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Shanghai Jinfeng Wine diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Jinfeng Wine-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,86 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,03 CNH deutlich darunter (-12,1 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,42 CNH über dem letzten Schlusskurs (-6,07 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Jinfeng Wine-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 60 und der RSI25 bei 67,37, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Shanghai Jinfeng Wine-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Rendite, Stimmung und technischer Analyse.