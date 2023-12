Shanghai Jinfeng Wine Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar umzukehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Shanghai Jinfeng Wine wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Shanghai Jinfeng Wine derzeit bei 6,9 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 6,12 CNH notiert und damit einen Abstand von -11,3 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 6,41 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shanghai Jinfeng Wine im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt sie damit 11,48 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -9,34 Prozent, wobei Shanghai Jinfeng Wine aktuell 11,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shanghai Jinfeng Wine wird der 7-Tage-RSI mit 69,33 Punkten bewertet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shanghai Jinfeng Wine für den RSI-Bewertungspunkt als "Neutral" eingestuft.