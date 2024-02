Shanghai Jinfeng Wine Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsätze und Gewinne, sondern auch weiche Faktoren wie Stimmung und Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität über die Aktie von Shanghai Jinfeng Wine im Netz durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an vier Tagen positiv und an drei Tagen negativ geprägt war. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkte positive Themen, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie von Shanghai Jinfeng Wine deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird die Aktie von Shanghai Jinfeng Wine anhand der weichen und technischen Faktoren als "Schlecht" eingestuft.