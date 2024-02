Shanghai Jin Jiang International Industrial Investmentb Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,6 CNH verzeichnet, was einem Abweichung von -25,1 Prozent zum letzten Schlusskurs von 7,19 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,45 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Jin Jiang Online Network Service steht bei 85, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 66,34 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,2 Prozent erzielt, was 26,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt -14,08 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 23,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment rund um die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.