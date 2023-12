Shanghai Jin Jiang International Industrial Investmentb Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Die Shanghai Jin Jiang Online Network Service hat laut der technischen Analyse derzeit ein "Neutral"-Rating. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 9,79 CNH, der 2,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 9,55 CNH liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 9,54 CNH führt zu einer Abweichung von +0,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Shanghai Jin Jiang Online Network Service. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen in etwa gleich oft wie üblich diskutiert wurde, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Shanghai Jin Jiang Online Network Service diskutiert wurde. An sechs Tagen war die Stimmung positiv, an insgesamt drei Tagen war sie neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie des Unternehmens im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,25 Prozent, was 13,07 Prozent unter dem Durchschnitt ihrer Branche ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 0,86 Prozent, und die Shanghai Jin Jiang Online Network Service liegt aktuell 7,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

