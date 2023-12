Shanghai Jin Jiang International Industrial Investmentb Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Shanghai Jin Jiang Online Network Service wird derzeit mit einem Kurs von 9,86 CNH gehandelt, was einem Abstand von +3,79 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,31 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutralen" Einstufung führt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Shanghai Jin Jiang Online Network Service liegt der RSI bei 25, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 36,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Shanghai Jin Jiang Online Network Service Aktie werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Shanghai Jin Jiang Online Network Service Aktie bei -6,25 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,91 Prozent, wobei die Shanghai Jin Jiang Online Network Service Aktie mit 8,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.