Shanghai Jin Jiang International Industrial Investmentb Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie wird laut technischer Analyse neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,86 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,6 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 9,44 CNH zeigt eine geringe Abweichung von +1,69 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders negative Diskussion über Shanghai Jin Jiang Online Network Service. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) von 56,86 und RSI25 von 40,13 deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Shanghai Jin Jiang Online Network Service insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.