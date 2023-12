Shanghai Jin Jiang International Industrial Investmentb Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Jin Jiang Online Network Service von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "neutral" einstufen.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,85 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,82 CNH weicht somit -0,3 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (9,46 CNH) zeigt mit einem letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+3,81 Prozent), eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen gesprochen haben. Somit erhält die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,25 Prozent erzielt, was 14,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 2,81 Prozent, und Shanghai Jin Jiang Online Network Service liegt aktuell 9,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.