Shanghai Jin Jiang Industrial Investment Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 9,77 CNH gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,82 CNH, was einem Unterschied von +0,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9,59 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,4 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung blieben in den vergangenen Monaten unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Shanghai Jin Jiang Online Network Service in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zur Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 44,26 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 48,47. Somit erhält die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.