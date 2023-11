Shanghai Jin Jiang Industrial Investment Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Shanghai Jin Jiang Online Network Service ist insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, wodurch die Gesamteinschätzung "Neutral" lautet.

Aus technischer Sicht beträgt der Kurs von Shanghai Jin Jiang Online Network Service aktuell 9,67 CNH, was +2,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -2,32 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shanghai Jin Jiang Online Network Service bei 3,35 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Straße und Schiene" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 4,99 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Shanghai Jin Jiang Online Network Service mit 1,64 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 36,47 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.