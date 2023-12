Shanghai Jin Jiang Industrial Investment Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Aktienkurs von Shanghai Jin Jiang Online Network Service hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -6,25 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso zeigt sich eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche, wo die Rendite bei 1,91 Prozent liegt, während Shanghai Jin Jiang Online Network Service nur bei 8,16 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat das Unternehmen im vergangenen Jahr in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine durchschnittliche Aktivität der Aktie über einen längeren Zeitraum festgestellt werden. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Shanghai Jin Jiang Online Network Service in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 25 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 36,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut" für Shanghai Jin Jiang Online Network Service.