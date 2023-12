Shanghai Jin Jiang Industrial Investment Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,85 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 9,82 CNH lag, was einer Abweichung von -0,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 9,46 CNH liegt, und dem letzten Schlusskurs, der nur um +3,81 Prozent abweicht. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Das Gesamtbild ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie im letzten Jahr bei -6,25 Prozent, was 14,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 2,81 Prozent, wobei die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie aktuell 9,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung führt dennoch zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für die Shanghai Jin Jiang Online Network Service-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus technischer und Anlegerperspektive.