Shanghai Jin Jiang Hotels Development Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs der Shanghai Jinjiang Hotels verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,42 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -1,1 Prozent, was bedeutet, dass die Shanghai Jinjiang Hotels um -48,32 Prozent unterdurchschnittlich abschnitten. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 6,84 Prozent im letzten Jahr, wobei die Shanghai Jinjiang Hotels 56,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lagen. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Jinjiang Hotels derzeit bei 44,04 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 28,03 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -36,35 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -11,35 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume ein "Schlecht"-Befund.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Jinjiang Hotels, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Shanghai Jinjiang Hotels in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte daher eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Es wurde deutlich mehr über Shanghai Jinjiang Hotels diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.