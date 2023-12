Shanghai Jin Jiang Hotels Development Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Shanghai Jinjiang Hotels haben in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 45,24 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 29,33 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -35,17 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50, in Bezug auf die letzten 50 Tage, bei 32,31 CNH, was zu einem Abstand von -9,22 Prozent führt, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Jinjiang Hotels liegt bei 74,29 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 61,04 in einem neutralen Bereich. Dadurch ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen über die Aktie im Internet stark sind, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, wodurch keine signifikanten Änderungen identifiziert werden konnten. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig positives Stimmungsbild mit dem Gesamtergebnis "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,8 Prozent erzielt, was 48,12 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,08 Prozent, wobei Shanghai Jinjiang Hotels aktuell 43,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.