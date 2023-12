Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Aktie von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 28,74 um 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 53,24 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,14 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,15 HKD, was einem Unterschied von +7,14 Prozent entspricht. Somit wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 0,16 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,25 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus kurzfristiger charttechnischer Sicht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial-Aktie aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktie von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial die Einstufung: "Neutral".