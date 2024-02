Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -20,08 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +67,41 Prozent für Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,28 Prozent im letzten Jahr. In diesem Bereich liegt Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial um 68,6 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) hilft dabei, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial-Aktie beträgt aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,79 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 %. Aufgrund dieser Differenz von 5,58 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet ist Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten). Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,74 gehandelt, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,21 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.