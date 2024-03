Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,74 bewertet, was 49 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 56,09. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten keine Dividenden aus, was 5,52 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrigere Rendite führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 116,52 Prozent erzielt, was mehr als 130 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Aktie von Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial aufgrund der fundamentalen Bewertung und der starken Performance im vergangenen Jahr positiv bewertet.