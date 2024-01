Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Aktie: Geht es jetzt los?

Der Sentiment und Buzz um Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial können über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten eine niedrigere Ausschüttungsrate von 0 % aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 5,48 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,15 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht nur um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,16 HKD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial beträgt 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 60,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie unterm Strich mit "Neutral" bewertet.