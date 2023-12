Shanghai Jiao Yun Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Shanghai Jiao Yun-Aktie wird derzeit mit "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 4,45 CNH liegt, was einem Abstand von +4,46 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,39 CNH, was einer Differenz von +1,37 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht wesentlich geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Shanghai Jiao Yun diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Daher wird die Aktie heute mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,06 Prozent erzielt, was 4,17 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite jedoch 2,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.