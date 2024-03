Shanghai Jiao Yun Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Shanghai Jiao Yun-Aktie wird aus technischer Sicht bewertet, indem der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -6,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Branchenvergleich zu zyklischen Konsumgüter-Aktien hat Shanghai Jiao Yun in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,69 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.