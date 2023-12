Shanghai Jiao Yun Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Analyse von Sentiment und Buzz auf lange Sicht zeigt, dass Shanghai Jiao Yun in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Jiao Yun derzeit einen Stand von 4,24 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,53 CNH liegt. Dies ergibt eine positive Distanz zum GD200 von +6,84 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,32 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Shanghai Jiao Yun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Underperformance von -1,53 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance von Shanghai Jiao Yun jedoch um 3,54 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Jiao Yun-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (30,26) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Shanghai Jiao Yun basierend auf der RSI-Analyse.