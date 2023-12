Shanghai Jiao Yun Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Shanghai Jiao Yun-Aktie wurde einer eingehenden technischen Analyse unterzogen, um ihre aktuelle Performance und Stimmung im Markt zu bewerten. Dabei wurden verschiedene trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt wurden als Indikatoren herangezogen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Shanghai Jiao Yun-Aktie aktuell 4,24 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,71 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,08 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 4,34 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs um +8,53 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Shanghai Jiao Yun-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Jiao Yun eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai Jiao Yun daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Shanghai Jiao Yun-Aktie führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie der Shanghai Jiao Yun als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Shanghai Jiao Yun-Aktie ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.