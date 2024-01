Shanghai Jiao Yun Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über die Shanghai Jiao Yun-Aktie diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Überwiegt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Jiao Yun-Aktie beträgt aktuell 53, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Shanghai Jiao Yun damit ein "Neutral"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Jiao Yun beläuft sich auf 4,27 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,4 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Die Distanz zum GD200 beträgt +3,04 Prozent, während der GD50 bei -1,12 Prozent liegt, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Jiao Yun in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,06 Prozent, was eine Underperformance von -2,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche darstellt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie jedoch um 4,6 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.