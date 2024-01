Shanghai Jiao Yun Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Shanghai Jiao Yun als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shanghai Jiao Yun-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,57, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,61, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Jiao Yun beläuft sich momentan auf 4,28 CNH. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 4,3 CNH. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,47 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 4,45 CNH. Somit ist die Aktie mit -3,37 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Neutral". Die Gesamtbewertung lautet daher ebenfalls "Neutral".

Die Analysten haben die Stimmung rund um die Shanghai Jiao Yun auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Shanghai Jiao Yun in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.