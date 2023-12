Shanghai Jiao Yun Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Shanghai Jiao Yun hat im letzten Jahr eine Rendite von 11,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" 4,51 Prozent über dem Durchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 13,57 Prozent, und Shanghai Jiao Yun liegt aktuell 2,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Jiao Yun-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts als "Neutral" eingestuft wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,26 CNH, und der letzte Schlusskurs von 4,41 CNH liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,52 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,41 CNH und 0 Prozent Abweichung ein "Neutral"-Rating auf.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen mit 77,92 als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage mit 51,32 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und nur an einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Jiao Yun. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

