Shanghai Jiao Yun Aktie: Chancenlos!

Die Shanghai Jiao Yun Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,26 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,15 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -26,06 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso verhält es sich mit dem GD50, der in den vergangenen 50 Tagen bei 4,24 CNH lag und somit zu einem Abstand von -25,71 Prozent führt, auch hier wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Jiao Yun liegt bei 84,29, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72, was ebenfalls als Anzeichen einer überkauften Situation gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shanghai Jiao Yun im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -3,02 Prozent erzielt hat, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,52 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Shanghai Jiao Yun mit 6,5 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine besonders positive Stimmung in Bezug auf Shanghai Jiao Yun in den letzten zwei Wochen. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.