Shanghai Jahwa United Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Shanghai Jahwa United hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -24,17 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche in den letzten 12 Monaten betrug durchschnittlich -9,67 Prozent, wobei Shanghai Jahwa United mit 14,5 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Jahwa United gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Shanghai Jahwa United als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 67,28, was eine neutrale Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 76,73 liegt und somit für diesen Zeitraum eine schlechte Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Jahwa United-Aktie sowohl im langfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 26,6 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 19,72 CNH liegt, was einer Abweichung von -25,86 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22,39 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs (-11,92 Prozent). Somit erhält die Shanghai Jahwa United-Aktie in beiden Fällen ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.