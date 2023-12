Shanghai Jahwa United Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Shanghai Jahwa United wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der zahlreichen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutralem Niveau liegt, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shanghai Jahwa United in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,17 Prozent erzielt. Dies stellt im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche, die im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen sind, eine Underperformance von -16,4 Prozent dar. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,22 Prozent erzielte, liegt Shanghai Jahwa United 17,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die Aktie von Shanghai Jahwa United in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt und die Aktie als "Gut"-Wert klassifiziert.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Jahwa United derzeit auf 27,32 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,17 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,51 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 23,4 CNH, was einer Distanz von -9,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Stimmung in Bezug auf Shanghai Jahwa United, wobei sowohl die Performance im Branchenvergleich als auch die technische Analyse auf eine schwächere Position hindeuten.