Shanghai Jahwa United Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Shanghai Jahwa United-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,37 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 19,24 CNH weicht um -21,05 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 19,21 CNH, was einer Abweichung von nur +0,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Shanghai Jahwa United in den letzten 12 Monaten bei -40,27 Prozent lag. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche, die im Durchschnitt um -22,77 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -17,5 Prozent für Shanghai Jahwa United. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -23,97 Prozent verzeichnete, lag die Aktie 16,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shanghai Jahwa United liegt bei 37,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 39,67 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, mit einer positiven Änderung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ein Gesamtergebnis von "Gut".