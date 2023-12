Shanghai Jahwa United Aktie: Augen auf!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Shanghai Jahwa United, aber die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie eine Rendite von -24,17 Prozent erzielt, was 19,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt -8,09 Prozent, und Shanghai Jahwa United liegt aktuell 16,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, und die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Jahwa United liegt bei 76,83, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht".