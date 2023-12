Shanghai Industrial Urban Development Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Anleger-Sentiment und das Buzz rund um Shanghai Industrial Urban Development wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate zu bewerten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Shanghai Industrial Urban Development daher als "neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Shanghai Industrial Urban Development diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute ebenfalls eine "neutral" Einschätzung.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von Shanghai Industrial Urban Development von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um -7,14 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "schlechte" Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -24,42 Prozent liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Industrial Urban Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und auch hier erhält das Wertpapier eine "neutral" Einstufung.

Zusammenfassend erhält das Shanghai Industrial Urban Development-Wertpapier damit ein "neutral" Rating in diesem Abschnitt.