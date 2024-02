Shanghai Industrial Urban Development Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Alset Capital Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shanghai Industrial Urban Development. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,27 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Shanghai Industrial Urban Development ergab die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 0,4 HKD liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 0,34 HKD und ergibt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Shanghai Industrial Urban Development wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Shanghai Industrial Urban Development eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, als auch in der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.

