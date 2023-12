Shanghai Industrial HoldingsADR Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs des Unternehmens Shanghai Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche eine Outperformance von +7,77 Prozent darstellt, da diese im Durchschnitt um -1,44 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,47 Prozent, wobei Shanghai Industrial um 7,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shanghai Industrial wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Shanghai Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shanghai Industrial neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende ist Shanghai Industrial mit einer Ausschüttung von 9,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Industriekonglomerate (6,29 %) höher zu bewerten, da die Differenz 3,12 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.