Shanghai Industrial HoldingsADR Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Shanghai Industrial in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang in den Diskussionsbeiträgen, was zu diesem Rating führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,41 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 9,88 HKD lag, was einer Abweichung von -5,09 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 3,13 Prozent abweicht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Shanghai Industrial. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shanghai Industrial derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate, mit einer Differenz von 2,74 Prozentpunkten (9,27 % gegenüber 6,53 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie mit "Gut" eingestuft.