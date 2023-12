Shanghai Industrial HoldingsADR Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Shanghai Industrial. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Shanghai Industrial mit 9,36 HKD derzeit um -2,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -11,86 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Shanghai Industrial, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien der Branche hat Shanghai Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,33 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt sind ähnliche Aktien um -2,13 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +8,46 Prozent für Shanghai Industrial entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -2,09 Prozent, wobei Shanghai Industrial um 8,42 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.