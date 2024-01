Shanghai Industrial HoldingsADR Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analysewerkzeug, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Shanghai Industrial Aktie wird der RSI derzeit mit einem Wert von 25,68 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Shanghai Industrial Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 47,25 für Industriekonglomerate als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die Shanghai Industrial Aktie mit 9,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Industrial in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Shanghai Industrial Aktie anhand der verschiedenen Kriterien eine Gesamtbewertung von "Neutral".