Shanghai Industrial Development Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Shanghai Industrial Development war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün und verzeichnete keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen der Kommunikation deuten jedoch darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale dominierten. Trotzdem erhält Shanghai Industrial Development insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 3,95 CNH über die letzten 200 Handelstage für die Aktie von Shanghai Industrial Development. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,49 CNH, was einem Unterschied von -11,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, bei dem der letzte Schlusskurs (3,64 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,12 Prozent) liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Industrial Development liegt bei 45,83 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Industrial Development wurde auch anhand von langfristigen Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität zeigte starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, wodurch ebenfalls ein "Gut"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Aktie von Shanghai Industrial Development bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".