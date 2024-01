Shanghai Industrial Development Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Santen Pharmaceutical":

Die Shanghai Industrial Development-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 3,95 CNH, während der aktuelle Kurs 3,44 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -12,91 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 3,66 CNH um -6,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Shanghai Industrial Development-Aktie auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Auch der 25-Tage-RSI von 55 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmungslage in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit vereinzelten positiven und negativen Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shanghai Industrial Development diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.