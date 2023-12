Shanghai Industrial Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Shanghai Industrial ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb stabil, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den Buzz führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Industrial im Vergleich zur Branche Industriekonglomerate eine Dividendenrendite von 9,41 % auf, was 3,07 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

Der Aktienkurs von Shanghai Industrial verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,33 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -3,4 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +9,73 % im Branchenvergleich. Zudem lag die mittlere Rendite des "Industrie"-Sektors bei -3,65 %, wobei Shanghai Industrial 9,98 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird Shanghai Industrial in dieser Kategorie ebenfalls positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Stimmung unter den Anlegern, eine positive Dividendenrendite und eine starke Performance im Vergleich zur Branche Industriekonglomerate.