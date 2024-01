Shanghai Industrial Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Shanghai Industrial hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 7,04 Prozent liegt Shanghai Industrial mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten Branche "Industriekonglomerate", die eine mittlere Rendite von -5,56 Prozent verzeichnet, liegt der Aktienkurs von Shanghai Industrial mit 12,6 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Shanghai Industrial derzeit bei 4,17 Euro, was 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 47. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10,56 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,74 HKD, was einem Unterschied von -7,77 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 9,58 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,67 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigen Analyse.

Die Stimmung rund um Shanghai Industrial, die neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die Aktienkurse beeinflusst, wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.