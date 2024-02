Shanghai Industrial Aktie: Kann das wirklich sein?

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Industrial hat in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt hervorgerufen. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was sich auch über den gesamten analysierten Zeitraum erstreckte. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Shanghai Industrial liegt der RSI bei 52,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 53,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,29 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche ist dies eine Outperformance von +8,43 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte Shanghai Industrial mit einer Überperformance von 6,72 Prozent punkten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Shanghai Industrial derzeit +0,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -8,15 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.