Shanghai Industrial Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage hat Shanghai Industrial einen Wert von 2,22 Punkten erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Sentiment und Buzz im Internet können die Stimmung und Diskussionen über Aktien beeinflussen. In Bezug auf Shanghai Industrial wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderungen war gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Shanghai Industrial im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,36 Prozent erzielt, was 10,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der "Industriekonglomerate" liegt die Aktie sogar um 12,29 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Industrial bei 10,39 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,46 HKD, was einem Abstand von +0,67 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich jedoch eine Differenz von +8,62 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis dieser Analysen lautet daher auch hier "Gut".