Shanghai Industrial Aktie: Ist das wirklich wahr?

Shanghai Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 6,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" eine Outperformance von +7,77 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der gesamte "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -1,47 Prozent im letzten Jahr, womit Shanghai Industrial 7,8 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung ist Shanghai Industrial mit einer Dividende von 9,41 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Industriekonglomerate" (6,29 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 3,12 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,62 HKD. Der letzte Schlusskurs von 9,51 HKD weicht somit um -10,45 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Shanghai Industrial über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich also für Shanghai Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".