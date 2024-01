Shanghai Industrial Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Shanghai Industrial notiert derzeit mit einem Kurs von 9,79 HKD, was +2,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -7,38 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" angesehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shanghai Industrial von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shanghai Industrial derzeit einen Wert von 9,27 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien angeht, war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Industrial zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.